Théâtre : France VS Suisse Centre Paris Anim’ Mathis, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 19h45 à 21h30

Le samedi 28 janvier 2023, de 19h45 à 21h30. Tarif unique : 6€

Pour bien engager l'année 2023, Les Ours dans ta baignoire, vous convie à un match d'improvisation théâtrale! Et pour l'occasion la troupe reçoit une équipe Suisse! Ce sera donc une rencontre internationale FRANCE/ SUISSE! Rien que ça!

2 équipes de 5 joueur.euses s'affrontent durant 2 périodes de 45min pour vous proposer le meilleur des spectacles possible!

Assistez à un match d'improvisation entre 2 belles équipes. Les Ours dans ta Baignoire face à une équipe de mercenaires suisses. 2 équipes constituées de 5 comédiens d'exception.

1 Arbitre

1 Maître de Cérémonie

1 Musicien Et toi cher public, qui apporteras ton énergie pour faire vibrer les joueurs et décoller les histoires.

Tu auras également la lourde tâche de voter pour ton équipe préférée à la fin de chaque improvisation. Les improvisateur.ices Suisses sont réputés pour leur humour ! Cette équipe (de partenaires de longue date) ne dérogera certainement pas à la règle ! Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://www.billetreduc.com/309328/evt.htm https://www.facebook.com/LesOursDansTaBaignoire/ https://www.facebook.com/LesOursDansTaBaignoire/ https://www.billetreduc.com/309328/evt.htm

