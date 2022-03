Théâtre : France Profonde Castétis Castétis Catégories d’évènement: Castétis

Théâtre : France Profonde Castétis, 2 juillet 2022, Castétis. Théâtre : France Profonde La Ferme Lait P’tits béarnais 2400 chemin d’Eslayas Castétis

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02 La Ferme Lait P’tits béarnais 2400 chemin d’Eslayas

Castétis Pyrénées-Atlantiques Castétis Par La Grosse Situation – 33.

France Profonde fait entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on soit futur jeune agriculteur conventionnel ou future cheffe d’ exploitation en permaculture ; comédienne ou fille de paysans, ou les deux à la fois ; artiste intervenant dans un lycée agricole pour y faire du théâtre, ou directeur dudit lycée ; selon qu’on soit issu d’une dynastie de viticulteurs ou d’une lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou en chaussons… Bref, les

protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence. Par La Grosse Situation – 33.

