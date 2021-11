Théâtre français “Paul m’a laissé la clé” Bischwiller, 20 novembre 2021, Bischwiller.

Théâtre français “Paul m’a laissé la clé” Bischwiller

2021-11-20 – 2021-11-20

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

EUR Quand Sophie vient cambrioler cet appartement, apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer d’identité pour essayer de se sortir d’affaire. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle est chez Paul, champion du monde toute catégorie du bobard. Entre un voisin homo amoureux, une ex jalouse, une mère qui gobe tous les boniments de son fils, personne ne sait finalement qui elle est véritablement, à part le public bien entendu. Lorsque ses mensonges vont se télescoper avec ceux de Paul, le résultat ne va pas être triste.

Cette comédie délirante, où les personnages entrent et sortent sans arrêt, commence à cent à l’heure pour finir à deux cents à l’heure. Attachez vos ceintures si vous ne voulez pas exploser de rire.

+33 6 62 76 67 94

Bischwiller

