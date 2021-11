THÉÂTRE – FOXES Creissan, 23 novembre 2021, Creissan.

THÉÂTRE – FOXES Creissan

2021-11-23 – 2021-11-23

Creissan Hérault Creissan

EUR 5 10 « Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, c’est son pouvoir de rêve. » Boris Cyrulnik

Quatre enfants âgés de 10 ans ont décidé de faire un pas de côté. Chacun pour des raisons différentes, ils ont quitté leur maison, leur école, leur village et se sont retrouvés par hasard au même endroit : un vieux dancing abandonné depuis vingt ans.

Toutes griffes dehors, ces quatre jeunes vont passer le monde qui les entoure à la moulinette de leur esprit sauvage. Physiques et sensibles, ils coopéreront de toutes leurs forces, pour mettre en scène, sans vergogne, leurs rêves improductifs et essentiels. Ils repartiront d’ici changés, avec un oeil neuf sur leur monde. Au coeur, le joli deuil d’un petit bout d’enfance insouciante et l’étincelle naissante d’une détermination à croquer l’avenir.

Avec l’optimisme, l’inventivité et la lucidité qui caractérisent leur travail, la compagnie Renards / Effet Mer nous offre une nouvelle fois un moment fait d’imaginaire et de plaisir, un temps ou les émotions prennent les rênes, pour permettre aux plus jeunes de rêver et se construire.

Par la Cie Renards / Effet Mer

Durée 1h15 – Tout public à partir de 9ans

Foxes

Par la Cie Renards / Effet Mer

+33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/

« Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, c’est son pouvoir de rêve. » Boris Cyrulnik

Quatre enfants âgés de 10 ans ont décidé de faire un pas de côté. Chacun pour des raisons différentes, ils ont quitté leur maison, leur école, leur village et se sont retrouvés par hasard au même endroit : un vieux dancing abandonné depuis vingt ans.

Toutes griffes dehors, ces quatre jeunes vont passer le monde qui les entoure à la moulinette de leur esprit sauvage. Physiques et sensibles, ils coopéreront de toutes leurs forces, pour mettre en scène, sans vergogne, leurs rêves improductifs et essentiels. Ils repartiront d’ici changés, avec un oeil neuf sur leur monde. Au coeur, le joli deuil d’un petit bout d’enfance insouciante et l’étincelle naissante d’une détermination à croquer l’avenir.

Avec l’optimisme, l’inventivité et la lucidité qui caractérisent leur travail, la compagnie Renards / Effet Mer nous offre une nouvelle fois un moment fait d’imaginaire et de plaisir, un temps ou les émotions prennent les rênes, pour permettre aux plus jeunes de rêver et se construire.

Par la Cie Renards / Effet Mer

Durée 1h15 – Tout public à partir de 9ans

Creissan

dernière mise à jour : 2021-09-18 par