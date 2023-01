Théâtre-forum – “Trois marches” Hendaye, 21 février 2023, Hendaye .

Théâtre-forum – “Trois marches”

2023-02-21

“Lieu de vie ou de travail, le logement est-il un lieu sans risque ?”

Dans le cadre de son programme de prévention “Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver”, la Carsat Aquitaine, aux côtés de ses partenaires locaux, propose une pièce de théâtre forum interactive : Trois marches.

Porté par la compagnie Donc y chocs, ce projet théâtral vise à engager le dialogue entre bénéficiaires et aidants à domicile autour des risques et des solutions possibles lors de leurs interventions. Le but est également de rapprocher les binômes aidants-aidés et d’améliorer leur relation.

Séance de théâtre participatif.

Collation offerte à la fin de la représentation.

Sur réservation.

