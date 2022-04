THEÂTRE FORUM « Tous aidants » Théâtre, 21 avril 2022, Avranches.

_« Marie-Claire s’occupe de Georges, son mari en perte d’autonomie. C’est un travail à plein-temps. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Comme beaucoup d’aidants familiaux Marie-Claire est happée par le tourbillon infernal du quotidien. Sa vie est désormais exclusivement consacrée à Georges : Plus de temps pour causer avec les voisins, pour partager avec les amis ou pour profiter de la famille. Plus de temps pour elle, juste pour elle. »_ Tel est le scénario du spectacle humoristique et interactif TOUS AIDANTS. “**Tous Aidants” est un spectacle très interactif qui aborde de manière ludique, ce sujet sensible et crucial du répit et de l’aide aux aidants familiaux.** Durant le spectacle, chacun est mobilisé pour faire prendre conscience à Marie-Claire des dangers de la situation et imaginer avec elle des solutions adaptées pour lui apporter un peu de confort et de répit. Ça ne va pas être simple, car Marie-Claire a un sacré caractère ! Pour parvenir à la convaincre tout le monde est là : ses enfants, les professionnels et les bénévoles du territoire. Sans oublier le public naturellement, largement mis à contribution ! Car nous sommes tous des aidants ! La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par une équipe d’auxiliaires de vie durant l’après-midi. L’inscription est recommandée. Plus d’information au : **02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**

Spectacle interactif qui aborde de manière ludique, ce sujet sensible et crucial du répit et de l’aide aux aidants familiaux. joué par la compagnie de théâtre CASUS DELIRES

