Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Théâtre forum sur les conduites addictives – Décroche ! Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Théâtre forum sur les conduites addictives – Décroche ! Saint-Quentin, 15 novembre 2021, Saint-Quentin. Théâtre forum sur les conduites addictives – Décroche ! Saint-Quentin

2021-11-15 14:00:00 – 2021-11-15 18:00:00

Saint-Quentin Aisne Représentation à 14h ce lundi 15 novembre 2021 au conservatoire de musique Réservation par mail : sante@saint-quentin.fr

Pass sanitaire obligatoire Représentation à 14h ce lundi 15 novembre 2021 au conservatoire de musique Réservation par mail : sante@saint-quentin.fr

Pass sanitaire obligatoire sante@saint-quentin.fr Représentation à 14h ce lundi 15 novembre 2021 au conservatoire de musique Réservation par mail : sante@saint-quentin.fr

Pass sanitaire obligatoire Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin