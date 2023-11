Théâtre forum sur le thème des violences faites aux femmes MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. gratuit

Dans la limite des places disponibles

Théâtre forum sur le thème des violences faites aux femmes

Théâtre forum organisé par le centre socioculturel Maurice Noguès et la Compagnie A l’affût, en partenariat avec la compagnie Yachad et le centre social et culturel Didot, dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes.

Forum public : vendredi 17 novembre à 18h30 à la MPAA Broussais : venez nombreuses et nombreux !

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris

Contact : https://www.instagram.com/p/CxfRUYvN9-n/?img_index=1 +33145424646 cscmnogues.accueil@leolagrange.org

Cie A l’Affût