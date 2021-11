Théâtre Forum sur le cyberharcèlement à la cité scolaire François Villon Cité scolaire François Villon, 30 novembre 2021, Paris.

Cité scolaire François Villon, le mardi 30 novembre à 17:00

Etoile et Compagnie et le collège Villon sont heureux de vous informer du spectacle interactif (théâtre forum) sur le thème du cyberharcèlement, le mardi 30 novembre à 17h00 en salle Doisneau, une occasion de réfléchir collectivement et de mettre à distance des expériences dangereuses et/ou difficiles à vivre : harcèlement, droit à la vie privée, addictions, usurpation d’identité… font partie des thèmes traités dans le spectacle. Ce spectacle est la 1ère étape d’un projet d’Education Artistique et Culturelle ; La 2onde étape du projet sera composée de 10 ateliers de théâtre forum avec des collégiens de Villon ; La 3ème étape (prévue pour fin mars 2022) sera une restitution par les élèves sous forme de spectacle. Ce projet a été mis en place grâce au soutien de la cité scolaire François Villon, de la DJS, de la Mairie du14ème et de la Préfecture de Paris La jauge de la salle Doisneau étant réduite en raison de la pandémie, il est important pour chacun.e de s’inscrire en amont. Pour des questions éventuelles Vous pouvez me contacter par mail [elsa.saladin@gmail.com](mailto:elsa.saladin@gmail.com) Etoile et Compagnie est une compagnie de théâtre implantée dans le 14ème arrondissement, elle est organisme de formation, habilitée par le Rectorat de Paris et possède l’agrément Jeunesse et Education Populaire.

accès libre, réservation indispensable

dans le cadre de l’AAP de la Politique de la Ville – mission d’Education Artistique et Culturelle

Cité scolaire François Villon 10-16 avenue Marc Sangnier 75014 paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



