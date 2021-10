Joinville-le-Pont Scène Prévert Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Théâtre forum Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Théâtre forum Scène Prévert, 23 novembre 2021, Joinville-le-Pont. Théâtre forum

Scène Prévert, le mardi 23 novembre à 18:00

En France, chaque année, 233 000 femmes de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur actuel ou ancien compagnon. Seulement 14 % d’entre elles osent déposer plainte par peur de représailles… **Et vous, que feriez-vous si cela vous arrivait ?** Pour réfléchir à cette question et vous engager dans la lutte contre ce fléau, participez au spectacle de théâtre forum auquel la Ville de Joinville-le-Pont vous convie : MARDI 23 NOVEMBRE SALLE PRÉVERT, 23 RUE DE PARIS- JOINVILLE-LE-PONT 18h : Cocktail d’accueil Rencontres informelles avec des professionnels de la prise en charge des victimes (travailleurs sociaux, psychologues, police municipale et nationale, juristes du CIDFF, etc…) 19h : Début du spectacle Les comédiens de la Compagnie NAJE jouent une première fois le spectacle. Les spectateurs qui le souhaitent viennent ensuite sur scène remplacer les acteurs, jouer leur point de vue et tenter de faire bouger les choses. Le débat s’engage…

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T18:00:00 2021-11-23T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Scène Prévert Adresse 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Scène Prévert Joinville-le-Pont