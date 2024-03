Théâtre forum : rencontre et débat autour de l’égalité femmes-hommes Mairie du 14e arrondissement Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Théâtre forum sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes, animé par la compagnie A l’affût et préparé avec des publics du centre socioculturel Maurice Noguès mais également de l’Espace paris Jeunes le Miroir.

Venez échanger sur des situations d’inégalités entre les femmes et les hommes et les solutions à y apporter tous ensemble, à l’occasion d’un théâtre forum proposé par la compagnie A l’Affût et préparé en amont avec des femmes et des jeunes fréquentant le centre socioculturel Maurice Noguès et l’Espace Paris Jeunes le Miroir.

Évènement organisé à la Mairie du 14ème dans le cadre du mois de l’égalité femmes-hommes.

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014

Contact : +33145424646 cscmnogues.famille@leolagrange.org https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/

Cie A l’Affût