Un groupe de collégien.ne.s volontaire présente plusieurs situations qui exposent des problématiques en lien avec le sujet de l’égalité filles-garçons. Créée en 2002, à l’initiative de Nour Jlassi, la Compagnie à l’Affût revendique son caractère social et solidaire et s’inscrit dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture et la pratique artistique dans les quartiers populaires de Paris. Elle tente, par le biais du spectacle vivant, de créer une dynamique génératrice de lien social, d’échange entre les habitant.e.s et de dialogue intergénérationnel. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://my.weezevent.com/theatre-forum-rencontre-et-debat-autour-de-legalite-entre-les-filles-et-les-g 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://my.weezevent.com/theatre-forum-rencontre-et-debat-autour-de-legalite-entre-les-filles-et-les-g

