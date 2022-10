THÉÂTRE FORUM – PARTIR OU RESTER – AMÉNAGEMENT URBAIN Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

THÉÂTRE FORUM – PARTIR OU RESTER – AMÉNAGEMENT URBAIN

Vandœuvre-lès-Nancy, 15 octobre 2022

14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-10-15 15:00:00

Meurthe-et-Moselle Performance participative

venez vivre une expérience de théâtre unique et interactive ! Le thème est : Partir ou rester ? Aménagement urbain Performance mise en scène et dirigée par VIRGINIE WITTMER

Comédienne/metteur en scène, membre associée d’Autrement Dit Vandœuvre-lès-Nancy

