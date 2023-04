Théâtre-Forum ouvert sur les identités LGBTQI+ Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le mardi 16 mai 2023

de 20h30 à 21h30

C'est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et la réflexion autour d'un thème choisi. Le théâtre-forum peut aborder n'importe quel sujet/thématique sociale, peu importe le contexte et milieu social. Lors de la séance, dans un premier temps, les comédiens jouent plusieurs courtes scènes évoquant des situations quotidiennes pouvant être vécues comme conflictuelle ou bloquée. Puis ces scènes sont rejouées autant de fois que nécessaire, de telle sorte que le public puisse venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau) pour essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante. Face aux acteurs et confronté à la scène initiale, le spect-Acteur devra tenter de mettre en place des alternatives possibles aux difficultés rencontrées. La représentation est placée sous la responsabilité de la salle. Il ne s'agit pas d'apporter un message ou de trouver la bonne réponse, mais d'expérimenter ensemble, sur scène, des solutions possibles Théâtre de l'Opprimé 78 RUE DU CHAROLAIS 75012 Paris

