Théâtre-Forum Ouvert sur l’éducation Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Théâtre-Forum Ouvert sur l’éducation Théâtre de l’Opprimé Paris, 30 janvier 2024, Paris. Le mardi 30 janvier 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

Le théâtre-forum est une forme de théâtre interactive qui vise à encourager la participation et l’engagement du public dans la résolution de problèmes sociaux. En ouvrant une scène sur un thème et en invitant le public à participer, le théâtre-forum peut servir de moyen de communication pour favoriser la compréhension, le respect et l’inclusion. Lors de la représentation, les spectateurs sont invités à intervenir sur scène pour suggérer des solutions et des alternatives pour résoudre les situations problématiques qui sont jouées. Les acteurs jouent les scènes à plusieurs reprises, chaque fois avec une fin différente basée sur les suggestions du public. Théâtre de l’Opprimé 78 Rue du Charolais 75012 Paris Contact : https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/theatre-forum-ouvert-sur-leducation https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://theatredelopprime.mapado.com/event/270048-theatre-forum-ouvert-sur-leducation

unsplash Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Théâtre de l'Opprimé Adresse 78 Rue du Charolais Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Opprimé Paris latitude longitude 48.8430840190701,2.38305000699268

Théâtre de l'Opprimé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/