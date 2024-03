Théâtre-Forum Ouvert pour la 7ème édition de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme Théâtre de l’Opprimé Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Nombre de places limité

Un théâtre-forum dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Il s’agit d’une forme de théâtre interactif qui vise à encourager la participation et l’engagement du public dans la résolution de problèmes sociaux.

Un

théâtre-forum pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme !

Le

théâtre-forum est une forme de théâtre interactive qui vise à encourager la

participation et l’engagement du public dans la résolution de problèmes

sociaux. En ouvrant une scène sur un thème et en invitant le public à

participer, le théâtre-forum peut servir de moyen de communication pour

favoriser la compréhension, le respect et l’inclusion.

Lors

de la représentation, les spectateurs sont invités à intervenir sur scène pour

suggérer des solutions et des alternatives pour résoudre les situations

problématiques qui sont jouées. Les acteurs jouent les scènes à plusieurs

reprises, chaque fois avec une fin différente basée sur les suggestions du

public.

Ce spectacle fait partie de la 7ème édition de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Théâtre de l’Opprimé 78, rue du Charolais 75012

Contact : https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/theatre-forum-ouvert-contre-le-racisme-et-lantisemitisme theatreforum@theatredelopprime.com https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://theatredelopprime.mapado.com/event/270069-theatre-forum-ouvert

