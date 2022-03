Théâtre-Forum : Justice Fiscale Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Théâtre-Forum : Justice Fiscale Aix-en-Provence, 9 avril 2022, Aix-en-Provence. Théâtre-Forum : Justice Fiscale Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

2022-04-09 17:00:00 – 2022-04-09 Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les riches payent trop d’impôts ? Vrai ou Faux ? “Les aides sociales encouragent le chômage ?” Vrai ou Faux ?

Véritable théâtre interactif avec le public, le Théâtre-Forum vous permet de participer, d’échanger, de discuter et de poursuivre le débat autour du thème de la Justice Fiscale. Cet événement est animé par La Ligue des droits de l’Homme section d’Aix en Provence et ATTAC Pays d’Aix. Du théâtre forum avec Ligue des droits de l’Homme section d’Aix en Provence et ATTAC Pays d’Aix, à la Mareschale http://lamareschale.com/ Les riches payent trop d’impôts ? Vrai ou Faux ? “Les aides sociales encouragent le chômage ?” Vrai ou Faux ?

Véritable théâtre interactif avec le public, le Théâtre-Forum vous permet de participer, d’échanger, de discuter et de poursuivre le débat autour du thème de la Justice Fiscale. Cet événement est animé par La Ligue des droits de l’Homme section d’Aix en Provence et ATTAC Pays d’Aix. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Encagnane 27 Avenue De Tübingen Ville Aix-en-Provence lieuville Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre-Forum : Justice Fiscale Aix-en-Provence 2022-04-09 was last modified: by Théâtre-Forum : Justice Fiscale Aix-en-Provence Aix-en-Provence 9 avril 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône