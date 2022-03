Théâtre-Forum “Encore bien acteurs” Champsecret, 28 mars 2022, Champsecret.

Théâtre-Forum “Encore bien acteurs” Salle des Fêtes Rue Colonel A Lefèvre Champsecret

2022-03-28 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-28 15:00:00 15:00:00 Salle des Fêtes Rue Colonel A Lefèvre

Champsecret Orne Champsecret

Le CCAS organise avec la collaboration de l’ASEPT (association santé et prévention sur les territoires) un Théâtre-Forum sur le thème du “bien vieillir”.

Cette animation, avec la Compagnie Envers de l’ART, permet d’allier convivialité et légèreté tout en abordant des sujets complexes mais de manière ludique.

Trois scènes sont ainsi jouées de façon humoristique et caricaturale par 4 comédiens. Ces scènes sont rejouées par la suite en fonction des remarques du public.

+33 2 33 30 40 16

