Bas-Rhin La Compagnie Acte / Arc en ciel anime ce théâtre forum, qui traite d’une actualité bien dans l’air du temps, l’égalité filles/garçons. Gratuit sur réservation.

En parallèle, venez faire un tour à l’exposition « Bien dans leur genre », installée au centre Arthur Rimbaud du 14 au 25 novembre. La Compagnie Acte / Arc-en-ciel anime ce théâtre forum, qui traite d’une actualité bien dans l’air du temps, l’égalité filles/garçons. Obernai

