Théâtre forum de la petite copropriété ————————————– Cette animation originale est destinée aux copropriétaires de petite copropriété de la MEL, non gérée par un syndic professionnel. Un temps pour se rencontrer et échanger entre copropriétaires sur les problématiques, difficultés et solutions concernant la gestion et l’entretien de leur immeuble ! Le théâtre forum est un outil original d’éducation populaire qui facilite les échanges sur des sujets précis. Il sera animé par la Compagnie NAJE. Cet évènement est organisé par l’association L’échappée des Copropriétés, l’ARC et la Ville de Lille en partenariat avec la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre et la Métropole Européenne de Lille (MEL). **→ Samedi 11 septembre 2021 de 9h à 12h** Lille – Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine Inscription obligatoire en ligne : [[https://vu.fr/DT94](https://vu.fr/DT94)](https://vu.fr/DT94)

