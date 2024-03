Théâtre Forum Breteil, mardi 26 mars 2024.

Théâtre Forum Breteil Ille-et-Vilaine

Le 26 mars à 18h30, Breteil vous attend à la salle du conseil municipale pour un théâtre forum avec un comédien et un psychologue. » Le théâtre forum est un dispositif interactif qui permet, par le biais du jeu théâtral, de modifier les attitudes et faire émerger la parole. Les intervenants jouent une scène qui sera ensuite débattue et réinvestie par des membres du public. Ils deviennent alors « spect-acteurs » de la solution.

Avec le Réseau Parentalité 35 et Psycomédie. Dans le cadre Parent(hèse) Famille.

A partir de 9 ans. Gratuit. Sur réservation animation@breteil.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:30:00

fin : 2024-03-26

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne animation@breteil.fr

L’événement Théâtre Forum Breteil a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Lac de Trémelin