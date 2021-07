Paris Jardin de Paris Habitat Paris Théâtre-forum autour de la culture et la cohésion sociale Jardin de Paris Habitat Paris Catégorie d’évènement: Paris

Théâtre-forum autour de la culture et la cohésion sociale Jardin de Paris Habitat, 13 août 2021-13 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 13 août 2021

de 18h30 à 20h30

gratuit

Le théâtre-forum est un spectacle de théâtre participatif réalisé sur mesure pour un public en particulier, autour d'une thématique précise. A partir d'un conflit, d'une question d'actualité, la troupe crée et interprète des scènes au dénouement dramatique, ce qui provoque par la suite un bon moment de discussion théâtrale. Lors de ce spectacle, le metteur en scène (« joker ») fait le lien à tout moment entre le public et les acteurs, invite à la participation et guide la réflexion pour qu'elle ne sorte pas du contexte de base. Ainsi, le spect-acteur tente de mettre en place des alternatives possibles aux difficultés rencontrées (il peut remplacer un personnage ou en créer un nouveau) afin d'essayer de parvenir à un dénouement plus satisfaisant. Il ne s''agit pas d''apporter un message ou de trouver la « bonne réponse », mais d''expérimenter ensemble sur scène des hypothèses, des évolutions possibles pour cette situation conflictuelle.

1, 14 : Gare de Lyon (315m) 6, 14 : Bercy (418m)

Contact :Théâtre de l’Opprimé 0143458120 theatreforum@theatredelopprime.com http://www.theatredelopprime.com https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis Spectacles -> Théâtre Étudiants;Solidaire;Ados;Plein air;En famille

2021-08-13T18:30:00+02:00_2021-08-13T20:30:00+02:00

