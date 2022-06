Théâtre forestier : Un platonov Windstein Windstein Catégories d’évènement: 67110

Windstein

Théâtre forestier : Un platonov Windstein, 11 juin 2022, Windstein. Théâtre forestier : Un platonov Windstein

2022-06-11 18:00:00 – 2022-07-03

Windstein 67110 EUR Le théâtre de la Faveur du Guensthal accueille, au cœur de la forêt, la compagnie du Matamore pour une représentation Tchekhovienne. Les comédiens présenteront « un platonov » de Tchekhov. Mise en scène et adaptation Serge Lipszyc. En cas de pluie ou de froid les représentations sont maintenues. Pensez donc à vous munir du nécessaire ! Pour le trajet, nous vous invitons à suivre attentivement le plan disponible en téléchargement. Votre GPS pourra vous indiquer comment arriver jusqu’à l’église de Langensoultzbach, après ça, éteignez le. Le théâtre de la Faveur du Guensthal accueille, au cœur de la forêt, la compagnie du Matamore pour une représentation Tchekhovienne. Les comédiens présenteront « un platonov » de Tchekhov. Mise en scène et adaptation Serge Lipszyc. Le théâtre de la Faveur du Guensthal accueille, au cœur de la forêt, la compagnie du Matamore pour une représentation Tchekhovienne. Les comédiens présenteront « un platonov » de Tchekhov. Mise en scène et adaptation Serge Lipszyc. En cas de pluie ou de froid les représentations sont maintenues. Pensez donc à vous munir du nécessaire ! Pour le trajet, nous vous invitons à suivre attentivement le plan disponible en téléchargement. Votre GPS pourra vous indiquer comment arriver jusqu’à l’église de Langensoultzbach, après ça, éteignez le. Windstein

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 67110, Windstein Autres Lieu Windstein Adresse Ville Windstein lieuville Windstein Departement 67110

Windstein Windstein 67110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/windstein/

Théâtre forestier : Un platonov Windstein 2022-06-11 was last modified: by Théâtre forestier : Un platonov Windstein Windstein 11 juin 2022 67110 Windstein

Windstein 67110