Théâtre « Fool for love » Tarbes, 11 mars 2022, Tarbes.

8 8 EUR

Nous vous invitons à découvrir les coulisses de la création “Fool for love” par la Compagnie Saguaro accompagnées d’une interview animée par Éric Bentahar.

Voici l’histoire de deux êtres « forever connected ».

Eddie débarque dans un motel perdu dans le désert de Mojave et retrouve May. Pour elle, c’est inattendu, merveilleux et terrifiant. Dans la miteuse chambre de May, ils se retrouvent pour un ultime affrontement, une étreinte désespérée, noyée dans l’alcool.

Nous assistons à une lutte acharnée pour la vérité et le pouvoir qu’elle donne à celui qui la détient. À travers des souvenirs et des rêves, plusieurs versions d’une histoire d’amour féroce et fatale sont racontées.

Cette pièce sombre mais sauvagement drôle couvre les thèmes de la moralité, de l’amour et de la luxure. Shepard avec l’humour et le détachement apparent qu’on lui connaît nous plonge dans un déchaînement d’amour et de haine.

REPRÉSENTATIONS

Vendredi 11 mars à 20h30 (avant-première)

Samedi 12 mars à 20h30

Dimanche 13 mars à 16h

Compagnie Saguaro

D’après Sam Shepard

Mise en scène Jean Paul Bibé

Scénographie Eric Vanelle

Avec Kristina Dekens, Jean-Baptiste Artigas, Boris Pomier et Jean Paul Bibé

Guitare Jérémie Guiochet

Images Laurent Desvaux

lepari@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 12 00 https://www.lepari-tarbes.fr/evenement/fool-for-love/

