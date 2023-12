A CAPPELLA HÉROS – QW4RTZ THEATRE FONTAINE Paris, 29 décembre 2023, Paris.

A CAPPELLA HÉROS – QW4RTZ Le groupe a cappella pop du Québec arrive enfin à Paris !Cinq ans après son passage remarqué à l’émission La France a un incroyable talent, le quatuor a cappella québécois QW4RTZ est de retour sur Paris afin d’y présenter son spectacle musical 100% sans instruments combinant prouesses vocales, théâtre et humour. QW4RTZ, c’est LA référence a cappella pop du Québec ; les quatre chanteurs cumulent plus de 100 000 billets vendus en carrière, ont quatre albums à leur actif et ont même été sélectionné par le premier ministre du Canada pour représenter la culture canadienne lors d’un Sommet du G7. Ces maîtres de la corde vocale présentent A Cappella Héros, un spectacle renversant mis en scène par l’illustre acteur et metteur en scène franco-canadien Serge Postigo.

Tarif : 10.00 – 30.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:00

THEATRE FONTAINE 10 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris