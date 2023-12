Une fin d’année festive avec QW4RTZ Théâtre Fontaine Paris, 13 décembre 2023 18:00, Paris.

Cinq ans après son passage remarqué à l’émission La France a un incroyable talent, le quatuor a cappella québécois, QW4RTZ, est de retour à Paris pour y présenter son spectacle musical A Cappella Héros, un spectacle époustouflant mis en scène par l’acteur et metteur en scène franco-québécois Serge Postigo.

Le quatuor vocal est composé de Louis Alexandre Beauchemin (ténor et beatboxer), Philippe Courchesne Leboeuf (baryton), François Dubé (basse) et François Pothier Bouchard (ténor). QW4RTZ, c’est LA référence a cappella pop qui, avec un rare talent vocal, combine les prouesses musicales avec théâtralité, humour et sans instruments.

Théâtre Fontaine 10 rue Pierre Fontaine 75009 Paris Paris 75009 Quartier Saint-Georges Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrefontaine.com/spectacles/cappella-heros-qw4rtz »}] https://www.theatrefontaine.com/spectacles/cappella-heros-qw4rtz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:30:00+01:00

2024-01-07T19:00:00+01:00 – 2024-01-07T20:30:00+01:00

Musique Voix