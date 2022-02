Théâtre : Folies ordinaires Lacquy, 20 mars 2022, Lacquy.

Théâtre : Folies ordinaires Salle des fêtes Au Bourg Lacquy

2022-03-20 16:00:00 – 2022-03-20 Salle des fêtes Au Bourg

Lacquy Landes Lacquy

Spectacle proposé dans le cadre des “Rencontres Théâtrales 2022” organisées à Villeneuve de Marsan du 20 au 28 mars

La Compagnie MONDE A PART met en scène un conteur qui se raconte, et qui parle et parle encore tout en déroulant avec brio sa technique narrative.

Folies Ordinaires se place là, entre le récit de vie et le conte merveilleux et contemporain.

Un SPECTACLE comme une épopée délirante et impertinente sur la rencontre, la tolérance et le respect.

Humour, musique, poésie, émotions sont les ingrédients de ce spectacle.

Représentation Tout Public

Folies Ordinaires se place là, entre le récit de vie et le conte merveilleux et contemporain.

Un SPECTACLE comme une épopée délirante et impertinente sur la rencontre, la tolérance et le respect.

Humour, musique, poésie, émotions sont les ingrédients de ce spectacle.

Représentation Tout Public

Spectacle proposé dans le cadre des “Rencontres Théâtrales 2022” organisées à Villeneuve de Marsan du 20 au 28 mars

La Compagnie MONDE A PART met en scène un conteur qui se raconte, et qui parle et parle encore tout en déroulant avec brio sa technique narrative.

Folies Ordinaires se place là, entre le récit de vie et le conte merveilleux et contemporain.

Un SPECTACLE comme une épopée délirante et impertinente sur la rencontre, la tolérance et le respect.

Humour, musique, poésie, émotions sont les ingrédients de ce spectacle.

Représentation Tout Public

©Cie Mondeàpart

Salle des fêtes Au Bourg Lacquy

dernière mise à jour : 2022-03-23 par