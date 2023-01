[ Théâtre ] FOLIE BAROQUE Théâtre le Funambule Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

[ Théâtre ] FOLIE BAROQUE Théâtre le Funambule, 3 janvier 2023, Paris. Le mardi 28 février 2023

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 22 février 2023

de 21h00 à 22h15

Le mardi 21 février 2023

de 19h00 à 20h15

Le mercredi 15 février 2023

de 19h00 à 20h15

Le mardi 14 février 2023

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 08 février 2023

de 21h00 à 22h15

Le mardi 07 février 2023

de 19h00 à 20h15

Le mercredi 01 février 2023

de 19h15 à 20h15

Le mardi 31 janvier 2023

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 25 janvier 2023

de 21h00 à 22h15

Le mardi 24 janvier 2023

de 19h00 à 20h15

Le mercredi 18 janvier 2023

de 19h00 à 20h15

Le mardi 17 janvier 2023

de 21h00 à 22h15

. payant

Un face à face enlevé entre un magistrat français et un castrat napolitain. Entre les deux, la légèreté d'une femme. Folie Baroque est née de l'envie de mettre face à face ce qui ne pouvait pas l'être en 1740. La France des Lumières contre le fastueux royaume de Naples. Le triomphe de la raison pure contre le triomphe de la démesure : D'un côté un magistrat français pour lequel la castration est un crime, et de l'autre, un castrat napolitain dont la beauté du chant justifie le crime. Entre les deux, la légèreté d'une femme, afin de trouver une réponse humaine à une question inhumaine : La beauté pure ne peut-elle sortir que de l'abîme ? Théâtre le Funambule 53 Rue des Saules 75018 Paris

Folie baroque

