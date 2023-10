BASKETTEUSES DE BAMAKO | Cie TG – Thomas Guérineau – Danse et jonglage musical [Création 2024] Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Après Maputo-Mozambique, accueilli en 2018 à la Loge, le jongleur Thomas Guérineau retourne vers l'Afrique, pour un nouveau spectacle de jonglage musical autour du ballon de basket.

Des sons des rebonds du ballon au sol en passant par des frappes de mains sur le ballon, il s’amuse à lier le sport, le jonglage, la danse et la musique. Pour cela, Thomas Guérineau s’appuie sur les qualités et les savoir-faire traditionnels dansés, chantés et rythmés de six artistes maliennes.

Durée : 1h

2024-04-06T20:30:00+02:00

