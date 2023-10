VOLE EDDIE, VOLE ! | de Léonard Prain – Théâtre Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 26 mars 2024, Chemillé-en-Anjou.

VOLE EDDIE, VOLE ! | de Léonard Prain – Théâtre Mardi 26 mars 2024, 20h30 Théâtre Foirail Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Dans sa petite ville anglaise, Eddie, appelé aussi Ed, le bigleux, le moche, est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père.

Mais un soir, quelques minutes de télévision vont faire basculer le destin du garçon : animé par un rêve fou, Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays aux Jeux Olympiques d’hiver – et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie ! Mais comment avoir le niveau quand on vientd’un pays où les sports d’hiver n’existent pas…

Entre humour et émotion, les trois comédiens interprètent vingt personnages pour raconter le destin magnifique et hors du commun d’un homme devenu une légende. Et si croire en sa bonne étoile était la meilleure façon d’accomplir ses rêves ?

Durée : 1h20

Succès à Avignon 2023.

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:50:00+01:00

