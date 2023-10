ZELENKA ? | Projet Inefabula – Musique baroque [Création 2024] Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 23 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

ZELENKA ? | Projet Inefabula – Musique baroque [Création 2024] Vendredi 23 février 2024, 20h30 Théâtre Foirail Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Le hautboïste Neven Lesage, castrocelsien d’adoption (Champtoceaux), aime partager sa passion pour la musique du 18e siècle avec le plus grand nombre, y compris avec ceux qui ne la connaissent pas.

Il invite le contre-ténor Paul-Antoine Benos – aujourd’hui figure incontournable du chant baroque – à se joindre aux instrumentistes du Projet Inefabula, pour une expérience immersive dans l’univers musical d’un compositeur injustement méconnu de la période baroque : Jan Dismas Zelenka.

Un concert sous forme d’enquête, mis en espace et en lumière, cherchant à dresser le portrait du mystérieux « Z. » et à suivre ses traces dans sa Bohème natale, dans l’Allemagne de Bach, dans la Venise de Vivaldi.

Durée : 1h15

_

Avec la participation de l’école de musique de Chemillé-en-Anjou.

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://billetteriesdp.paysdesmauges.fr/web/web_accueil.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:45:00+01:00

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:45:00+01:00

Musique baroque hautboiste