MENTISSA | La Vingtaine – Chanson Samedi 10 février 2024, 20h30 Théâtre Foirail Tarifs de 21 à 26 €

Révélée en France en 2021 à travers l’émission « The Voice », l’artiste belge Mentissa a sorti son premier album en 2022 et a été nommée aux « Victoires de la musique » dans la catégorie Révélation féminine en 2023.

Un parcours incroyable pour cette jeune auteure, compositrice et interprète qui s’inscrit complètement dans la lignée de la chanson française.

Parmi ses titres, on retrouve Attendez-moi, Petits princes et Le bruit du silence. La chanteuse y inclut aussi Mamma Mia, dont le texte s’attarde sur l’indépendance de la femme.

Son premier album autobiographique La Vingtaine confirme déjà le talent et la maturité de la jeune chanteuse.

Durée : 1h30

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

