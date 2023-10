LE CHAMP DE BATAILLE | Théâtre de Poche · Belgique – Théâtre Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 30 janvier 2024, Chemillé-en-Anjou.

LE CHAMP DE BATAILLE | Théâtre de Poche · Belgique – Théâtre
Mardi 30 janvier 2024

L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. Un beau matin, sans prévenir, ils répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise musique, coûtent une fortune en crème anti-boutons, changent d’humeur toutes les six minutes… Voilà ce que se dit ce père, la quarantaine galopante, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse de sa maison, où il consulte des dépliants de voyage, manière d’échapper à la pesanteur du quotidien, avec d’un côté un fils aîné en pleine adolescence, de l’autre son couple en crise.

Un spectacle sur l’amour familial, où les sentiments sont à vif comme sur un champ de bataille, mais jamais dénué d’espérance et de tendresse.

Durée : 1h20

Nommé au Prix Maeterlinck de la Critique 2020 dans la catégorie Meilleur seul en scène.

