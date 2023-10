Le monde marche sur la tête | Cie Omi Sissi – Concert d’histoires Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 17 janvier 2024, Chemillé-en-Anjou.

Le monde marche sur la tête | Cie Omi Sissi – Concert d’histoires Mercredi 17 janvier 2024, 11h00 Théâtre Foirail Tarif unique 6€

Chems a tout vu, tout entendu. Les rois, les bâtisseurs, les prêtres, les apothicaires, les bourgeois, les miséreux du monde entier viennent lui demander conseil. Chems est un sage. Sa barbe est grande, son ennui est immense. Un jour, il rencontre Petit Duc…

Une mythologie du monde pour parler de sa beauté et de ses dérives.

Deux interprètes et deux musiciens nous emmènent dans un univers poétique aux notes pop et rétro.

Librement adapté de l’ouvrage « Les Contes de Petit-Duc » de Jean-Baptiste Labrune et Jérémie Fischer.

Durée : 50min

Dans le cadre du Festival Région en Scène 2024.

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T11:00:00+01:00 – 2024-01-17T11:50:00+01:00

concert d’histoires musique

Coline Linder