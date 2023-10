LA VISITE | Cie l’Immortelle – Théâtre Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire LA VISITE | Cie l’Immortelle – Théâtre Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 17 janvier 2024, Chemillé-en-Anjou. LA VISITE | Cie l’Immortelle – Théâtre Mercredi 17 janvier 2024, 09h15 Théâtre Foirail Tarif unique 6€ Une jeune mère reçoit la visite de la famille éloignée de son mari, qui devrait bientôt rentrer du travail.

Cette famille, c’est le public.

Immigrée aux États-Unis depuis peu, elle n’a de repères que les murs de son appartement.

Seule face à ces spectateurs qui ne sont pas venus pour elle, elle se lance dans un monologue corrosif, balayant le mythe de la mère parfaitement heureuse.

Cette femme est mille femmes. Avec finesse, humour, et la répartie acerbe du désespoir, elle nous fait entendre une vérité bouleversante.

« La Visite » pose un regard nouveau sur la maternité et sur l’instinct maternel.

Durée : 1h10

Dans le cadre du Festival Région en Scène 2024. Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou

2024-01-17T09:15:00+01:00 – 2024-01-17T10:25:00+01:00

