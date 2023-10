Des nuits pour voir le jOur · Auto-corps-trait | Cie Allégorie – Cirque Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 15 janvier 2024, Chemillé-en-Anjou.

Des nuits pour voir le jOur · Auto-corps-trait | Cie Allégorie – Cirque Lundi 15 janvier 2024, 14h00 Théâtre Foirail Tarif unique 6€

« Des nuits pour voir le jOur » est un récit intime autour de l’empêchement et des possibles qu’il ouvre, une visite guidée dans l’évolution du corps et de ses chemins.

À l’origine de ce projet, il y a les nombreuses blessures de Katell Le Brenn. Cette création naît de l’envie de partager ce qu’elles lui ont appris et la manière dont elles l’ont finalement construite.

Il s’agira de montrer ce que l’on cache. De dire ce que l’on tait. De crier ce que l’on chuchote. De chuchoter ses secrets. De rire de ce que l’on pleure. De pleurer à force de rire. De ne pas se plaindre. De partager. De s’amuser. De continuer.

Durée : 1h15

Dans le cadre du Festival Région en Scène 2024.

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire

2024-01-15T14:00:00+01:00 – 2024-01-15T15:15:00+01:00

