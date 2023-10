CHANTAL – Hommage à Johnny | Zutano Bazar – Théâtre et danse Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 15 janvier 2024
Tarif unique 6€
CHANTAL

Elle est belge, elle aime la bière,

Elle aime le cuir, le faux cuir,

Et par-dessus tout,

Elle aime chanter, en play-back.

JOHNNY

Il est français, d’origine belge,

Il aime la bière, il aime le cuir, le bon cuir,

Il aime son public – après ses enfants, sa femme et sa mère.

À travers sa musique, elle le raconte, elle se raconte, elle danse, elle boit, elle vibre au son des guitares et des motos qui démarrent.

Durée : 45min

Dans le cadre du Festival Région en Scène 2024.
Théâtre Foirail
105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou

2024-01-15T12:00:00+01:00 – 2024-01-15T12:45:00+01:00

théâtre danse
Julien Leguay

