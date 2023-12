AFFAIRES SENSIBLES THEATRE FOIRAIL Chemille En Anjou, 13 janvier 2024, Chemille En Anjou.

AFFAIRES SENSIBLESCombats de Femmes – Fabrice DrouelleDe la radio à la scèneSur les ondes de France Inter, dans l’émission « Affaires sensibles », Fabrice Drouelle nous raconte quotidiennement des histoires, des aventures et des procès qui ont marqué les cinquante dernières années.Sa voix charismatique et son interprétation font de cette émission radiophonique un rendez-vous populaire et écouté.Dans l’adaptation théâtrale, Fabrice Drouelle est sur scène avec Clémence Thioly pour raconter les destins et combats de trois femmes hors du commun.Sam 13 jan – 20h30 – Théâtre Foirail – Chemillé – CHEMILLÉ-EN-ANJOUThéâtre documentaireDurée : 1h20

Tarif : 14.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

THEATRE FOIRAIL 105, avenue du Général de Gaulle 49120 Chemille En Anjou