SAUVAGE | Cie Loba – Annabelle Sergent – Théâtre Samedi 9 décembre, 20h30 Théâtre Foirail Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Trois collégiens, dont notre héroïne fait partie, s’échappent régulièrement de l’internat pour rejoindre la forêt d’à côté. Escapade après escapade, les élèves s’enfoncent de plus en plus loin dans la forêt, y restent de plus en plus longtemps, y vivent des moments de plus en plus intenses et sont de plus en plus reliés à tout le vivant qui les entoure. Repérés par un piège photographique, les trois complices se jouent du danger. Bientôt dépassés par l’ampleur des événements, ils décident de quitter la forêt, cachant leur secret pour préserver leur joyeuse et insolente liberté. Qu’est devenue cette petite bande aujourd’hui ? Et quelles sont ces étranges traces que notre héroïne, devenue adulte, découvre dans la ville ?

Durée : 1h

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00

