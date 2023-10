MIR – Cie Barks · Bastien Dausse | Cirque contemporain Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 15 novembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

MIR – Cie Barks · Bastien Dausse | Cirque contemporain Mercredi 15 novembre, 15h00 Théâtre Foirail Tarifs de 6 à 10 € / Pass’ Famille 25 €

Qui n’a jamais été fasciné par l’image d’un spationaute se déplaçant sans le moindre effort ?

Avec ce nouveau spectacle, la compagnie Barks se joue de la gravité et bouleverse nos repères. Seule dans sa station spatiale, à la découverte de nouveaux mondes, la voyageuse de l’espace, acrobate malgré elle, évolue à travers de multiples aventures. Elle découvre comment vivre dans un espace réduit, comment s’entraîner alors qu’on peut à peine marcher et comment jouer dans cet habitat miniaturisé.

Entre illusions physiques et acrobaties, MIR est le songe d’une spationaute à la fois perdue dans le cosmos et coincée dans l’espace infime de sa cabine.

Durée : 1h

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://billetteriesdp.paysdesmauges.fr/web/web_accueil.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T15:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

