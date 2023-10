LES Z’ECLECTIQUES THEATRE FOIRAIL Chemille En Anjou, 4 novembre 2023, Chemille En Anjou.

LES Z’ECLECTIQUES THEATRE FOIRAIL a lieu à la date du 2023-11-04 à 19:00:00.

Tarif : 37.5 à 39.5 euros.

La Collection Automne des Z’Eclectiques se déroulera les 3 et 4 novembre prochains. Fédératrice, elle réunit une quinzaine d’artistes et 8000 festivalier·e·s, entre Cholet et Chemillé. Elle veut vous faire rencontrer vos artistes préféré·es, et vous faire découvrir celles·ceux de demain.SAM. 4 NOV. Théâtre Foirail – Chemillé – 19HGeorgio, ELOI, ascendant vierge, Lorenzo, Izïa, Zoufris Maracas, Pedro Winter présente Ed Banger XX, Parranda La Cruz reste de la programmation à venir

Réservez votre billet ici

THEATRE FOIRAIL

105, avenue du Général de Gaulle Chemille En Anjou 49120

