Un récit d’amour et de courage Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire Marilyn Leray adapte le roman « Martin Eden », chef-d’œuvre de Jack London.

Martin Eden, jeune marin pauvre, tombe éperdument amoureux de Rose (Ruth dans le roman), jeune fille de bonne famille. Pour la séduire, il se promet de tout faire pour intégrer cette classe sociale aisée qui n’est pas la sienne. Il décide de devenir écrivain, et travaille d’arrache-pied pour y parvenir.

Martin Eden déploiera une force et un courage incroyables pour accéder à son rêve, mais se heurtera aux déterminismes sociaux et aux sentiments de trahison de classe.

Comment croire en soi quand personne ne croit en vous ? Telle est la question posée au cours de cette interprétation lumineuse et réjouissante.

