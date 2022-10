JEMIMA & JOHNNY – François Ripoche, Arianna Monteverdi et Stéphane Louvain Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

JEMIMA & JOHNNY – François Ripoche, Arianna Monteverdi et Stéphane Louvain Théâtre Foirail, 25 mars 2023, Chemillé-en-Anjou. JEMIMA & JOHNNY – François Ripoche, Arianna Monteverdi et Stéphane Louvain Samedi 25 mars 2023, 16h30 Théâtre Foirail

Tarifs : Abonné 6€ | Plein 10€ | Réduit 10€ | Très réduit 6€ | Pass’ Famille 25€

Personne ne naît raciste Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire Londres, 1965. Johnny flâne pendant que son père assiste à un rassemblement raciste. Il rencontre Jemima dont la famille arrive tout juste des Caraïbes. Main dans la main, la petite fille et le petit garçon partent à l’aventure.

Tourné dans la rue avec très peu de moyens et pourtant primé au festival de Venise, « Jemima & Johnny » est l’un des tous premiers films du réalisateur sud-africain, Lionel Ngakane.

La musique à la fois légère, inventive et émouvante, accompagne en direct la projection du film, complété pour l’occasion par deux courts-métrages dessinés.

Un ciné-concert-dessiné beau et sensible.

_

En partenariat avec Les Z’Éclectiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:30:00+01:00

2023-03-25T17:30:00+01:00 Sylvie Ballegeer

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Théâtre Foirail Adresse 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé Ville Chemillé-en-Anjou Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemille-en-anjou/

JEMIMA & JOHNNY – François Ripoche, Arianna Monteverdi et Stéphane Louvain Théâtre Foirail 2023-03-25 was last modified: by JEMIMA & JOHNNY – François Ripoche, Arianna Monteverdi et Stéphane Louvain Théâtre Foirail Théâtre Foirail 25 mars 2023 Chemillé-en-Anjou Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire