9 – Cas Public & Kopergietery Mardi 14 mars 2023, 20h30 Théâtre Foirail

Tarifs : Abonné 12€ | Plein 16€ | Réduit 14€ | Très réduit 10€ | Pass’ Famille 35€

Être sourd et danseur professionnel Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire Cai Glover a ressenti tout petit la vocation qui l’habiterait toute sa vie, danser, et bien qu’il ait perdu l’ouïe à l’âge de 8 ans, à force de persévérance, il a su surmonter son handicap pour devenir danseur professionnel.

La chorégraphe Hélène Blackburn en fait le point de départ de ce spectacle: percevoir, éprouver, comprendre. Ce sont nos sens qui nous permettent de saisir le monde qui nous entoure.

Ainsi, comment embrasser toute la démesure et le grandiose d’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire classique qu’est la « 9e Symphonie », si comme Beethoven, notre ouïe nous faisait défaut ?

Une chorégraphie, pleine d’émotions et d’humour, qui repousse les frontières du silence pour que la différence se taise et que le corps devienne langage.

