ANDRÉ MANOUKIAN – Les notes qui s’aiment Théâtre Foirail, 10 février 2023, Chemillé-en-Anjou.

Tarifs : Abonné 30€ | Plein 35€ | Réduit 32€

Une brillante et savoureuse leçon de musique

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Pianiste virtuose et touche-à-tout, André Manoukian s’est fait une place à part dans le paysage musical et médiatique grâce à ses tirades, entre érudition documentée et joyeuses approximations.

Dans cette « conférence pianotée », il nous invite à explorer les chemins de traverse de l’histoire de la musique, à coups d’anecdotes souvent insolites racontées avec humour et accompagnées d’une bonne dose d’autodérision.

De l’Égypte ancienne à Sheila, en passant par Mozart et le jazz, André Manoukian est de ceux qui nous donnent l’impression d’avoir appris mille choses tout en aiguisant nos oreilles.

Un spectacle à l’image de son auteur: atypique et brillant.



