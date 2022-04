Théatre “Florilège Molière” par la Fabrique à Théatre Isigny-sur-Mer, 4 avril 2022, Isigny-sur-Mer.

Théatre “Florilège Molière” par la Fabrique à Théatre Isigny-sur-Mer

2022-04-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-04 20:00:00 20:00:00

Isigny-sur-Mer Calvados

Dans le cadre de la célébration du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, l’ADTLB vous convie à un spectacle de théatre «?Florilège Molière»,«?un réjouissant parcours parmi les scènes les plus connues des comédies de Molière?».

Elles seront accompagnées des musiques de Lully, Beauchamp et Charpentier, fidèles compagnons de Molière.

Le spectateur retrouvera ainsi Monsieur Jourdain (Le Bourgeois Gentilhomme) , Agnès (L’école des femmes), Tartuffe ou Harpagon et bien d’autres personnages de scène devenue «?culte?» dans un univers non pas revisité, mais retrouvé : «?le langage et des voix, la chorégraphie du geste, la lumière des bougies, les costumes, les odeurs de cire et de poudres participent, comme dans nos voyages lointains, au dépaysement, à l’émotion et nous révèlent les textes dans leur authenticité?».

La Fabrique à Théâtre est une troupe créée en 1992, composée d’une trentaine d’artistes et spécialisée dans ce théâtre du 17e et début 18e siècle. Leurs tournées en France et à l’étranger font toujours l’objet d’élogieuses critiques dans les médias : «?un merveilleux voyage dans le temps?», «?un moment rare de théâtre, idéal pour redécouvrir Molière et le faire découvrir aux plus jeunes?».

Dans le cadre de la célébration du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, l’ADTLB vous convie à un spectacle de théatre «?Florilège Molière»,«?un réjouissant parcours parmi les scènes les plus connues des comédies de Molière?».

Elles…

Dans le cadre de la célébration du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, l’ADTLB vous convie à un spectacle de théatre «?Florilège Molière»,«?un réjouissant parcours parmi les scènes les plus connues des comédies de Molière?».

Elles seront accompagnées des musiques de Lully, Beauchamp et Charpentier, fidèles compagnons de Molière.

Le spectateur retrouvera ainsi Monsieur Jourdain (Le Bourgeois Gentilhomme) , Agnès (L’école des femmes), Tartuffe ou Harpagon et bien d’autres personnages de scène devenue «?culte?» dans un univers non pas revisité, mais retrouvé : «?le langage et des voix, la chorégraphie du geste, la lumière des bougies, les costumes, les odeurs de cire et de poudres participent, comme dans nos voyages lointains, au dépaysement, à l’émotion et nous révèlent les textes dans leur authenticité?».

La Fabrique à Théâtre est une troupe créée en 1992, composée d’une trentaine d’artistes et spécialisée dans ce théâtre du 17e et début 18e siècle. Leurs tournées en France et à l’étranger font toujours l’objet d’élogieuses critiques dans les médias : «?un merveilleux voyage dans le temps?», «?un moment rare de théâtre, idéal pour redécouvrir Molière et le faire découvrir aux plus jeunes?».

Isigny-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-30 par