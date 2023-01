THÉÂTRE « FLEURS OU CHOCOLATS » Saffré Saffré Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-01-28 – 2023-02-18

Loire-Atlantique Venez suivre les aventures du commissaire Franck Lescure et l’aider à résoudre l’enquête du meurtre de son voisin, mais aussi à supporter son énergique mère, sa pétulante nièce et sa fille soupçonnée du meurtre… En première partie : les Troub’ Ados Dates et horaires des représentations :

– samedi 28 janvier à 20h30

– dimanche 29 janvier à 15h00

– samedi 4 février à 20h30

– dimanche 5 février à 15h00

– vendredi 10 février à 20h30

– samedi 11 février à 20h30

– dimanche 12 février à 15h00

– vendredi 17 février à 20h30

– samedi 18 février à 18h00 Tout public

Tarifs : Adultes 7€ / Enfants -12 ans 3€ / Demi-tarif le premier week-end

Réservations les samedis à la salle verte du 7 janvier au 18 février de 10h à 12h30

ou par téléphone à partir du 2 janvier du lundi au vendredi de 18h à 20h30 Informations et réservations auprès du Gué Pierre Saffréen Une comédie policière d’Isabelle Oheix, mise en scène par Alexis Chevallier, et jouée par la troupe du Gué Pierre Saffréen +33 7 80 38 53 27 Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré

