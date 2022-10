Théâtre : « Fleurs de soleil »

2022-12-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-15 Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/ Peut-on tout pardonner ? Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé, au cours de l’été 1942.

Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ? Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire ayant rencontré un succès mondial depuis sa parution en 1969. ©saisonculturellecahors dernière mise à jour : 2022-10-11 par

