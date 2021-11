Versailles Le bateau Versailles, Yvelines Théâtre : Feydeau pour rire Le bateau Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Théâtre : Feydeau pour rire

Le bateau, le samedi 11 décembre à 20:45

Le bateau, le samedi 11 décembre à 20:45

FEYDEAU POUR RIRE Deux pièces de Feydeau ” feu la mère de madame” et “mais nt’e promène donc pas toute nue”

10€ gratuit enfant jusqu’à 11 ans

Deux pièces de Feydeau " feu la mère de madame" et "mais nt'e promène donc pas toute nue" par la Compagnie du Théâtre des deux rives

Le bateau
1 Rue Georges Bizet, 78000 Versailles

