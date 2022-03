Théâtre : Feydeau et Maeterlinck Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Théâtre : Feydeau et Maeterlinck Conservatoire de Nantes, 1 avril 2022, Nantes. 2022-04-01 Studio Molière

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Sur réservation en ligne à partir du jeudi 17 mars 22. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur. Studio Molière Restitution publique de travaux des élèves de Parcours Prépa après 15 jours de stage dirigés par le metteur en scène et comédien Stéphane Auvray-Nauroy. Les 10 élèves en Parcours prépa théâtre ont dû choisir des scènes tirées d’œuvres de deux auteurs radicalement différents de la fin du XIXème – début XXème siècle : Feydeau (1862-1921) et Maeterlinck (1862-1949). L’objectif du stage étant de travailler sur l’écriture de ces deux auteurs et entendre que c’est bien l’écriture qui crée le personnage et non pas le personnage qui s’empare de l’écriture pour en faire, parfois… n’importe quoi ! Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

